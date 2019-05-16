Тульские школьники заняли первое место на региональном этапе «Президентских спортивных игр»
Тульские школьники заняли первое место на региональном этапе «Президентских спортивных игр». Тулу представляла команда учеников 5-7 классов лицея №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.
Школьники соревновались в шашках, настольном теннисе и баскетболе 3×3. Также разыгрывались места в двух видах спорта: легкая атлетика и плавание.
Команда МБОУ – лицея № 2 показала следующие результаты:
шашки – 1 место;
настольный теннис – 1 место;
легкая атлетика – 1 место;
плавание – 2 место;
баскетбол 3×3 – 3 место.
По итогам соревнований команда завоевала право представлять Тульскую область в финале президентских спортивных игр во Всероссийском детском центре «Орленок» в Анапе в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU