16 Май 17:49 2019-05-16T17:51:45+03:00

Команда представит Тульскую область в финале соревнований в Анапе в сентябре 2019 года

Изменить размер текста: A A

Тульские школьники заняли первое место на региональном этапе «Президентских спортивных игр». Тулу представляла команда учеников 5-7 классов лицея №2 имени Бориса Анатольевича Слободскова.

Школьники соревновались в шашках, настольном теннисе и баскетболе 3×3. Также разыгрывались места в двух видах спорта: легкая атлетика и плавание.

Команда МБОУ – лицея № 2 показала следующие результаты:

шашки – 1 место;

настольный теннис – 1 место;

легкая атлетика – 1 место;

плавание – 2 место;

баскетбол 3×3 – 3 место.

По итогам соревнований команда завоевала право представлять Тульскую область в финале президентских спортивных игр во Всероссийском детском центре «Орленок» в Анапе в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU