В Тульской области беспилотники мониторят лесопожарную обстановку

16 Май 17:34 2019-05-16T17:34:58+03:00

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В Тульской области с 1 апреля зарегистрировано 3970 выездов пожарно-спасательных подразделений на тушение сухой травы и мусора.

С начала пожароопасного периода 2019 года сотрудниками федерального государственного пожарного надзора на территории Тульской области составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, в результате действий которых происходили загорания сухой травы и мусора.

Для стабилизации обстановки с пожарами представителями пожарно-спасательных частей, сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности, представителями добровольной пожарной охраны осуществляются подворовые обходы, а также ведется ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки.

16 мая сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области провели авиаразведку лесных массивов и расположенных рядом с ними населенных пунктов посредством беспилотной авиационной системы в ГО Тула. В ходе авиаразведки очагов лесных пожаров не обнаружено.

За прошедшие сутки по данным центра космического мониторинга термоточки не выявлены.

Сотрудниками участкового лесничества также проводилось наземное патрулирование вверенных территорий в Суворовском, Плавском, Алексинском, Веневском и Ефремовском районах. На сегодняшний день на территории Тульской области очагов природных пожаров не выявлено.

На территории нашего региона отслеживание пожарной обстановки продолжится.

17 апреля запланировано проведение авиаразведки в Ясногорском районе.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 мая погодные условия на территории Тульской области соответствуют в 23 муниципальных образованиях I классу комплексного показателя пожарной опасности и в 3 МО - II классу. При повышении класса пожарной опасности возобновится ежедневное патрулирование оперативными группами пожарно-спасательных гарнизонов.

К нарушителям противопожарных правил, будут применены административная ответственность в виде штрафа на граждан до 3 000 рублей, на должностных лиц до 15 000 рублей, за совершение тех же действий в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются вдвое.

При причинении пожаром крупного материального ущерба наступает уголовная ответственность до 1 года лишения свободы.

Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, то сумма штрафа увеличивается вдвое.

Единый телефон службы спасения – 112.

- Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой не оставаться в стороне от вопроса обеспечения пожарной безопасности. Стабильная ситуация с пожарной обстановкой в нашем регионе во многом зависит от соблюдения жителями необходимых мер предосторожности. Ведь, как правило, основными причинами лесных пожаров являются незатушенные костры, брошенные окурки и спички, сжигание сухой травы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU