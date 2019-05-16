Опубликован график остановки тульских водозаборов

16 Май 17:25 2019-05-16T17:27:37+03:00

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График профилактических остановок водозаборов для подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг:

Упкинский водозабор – с 8.00 16 мая до 8.00 17 мая (Зареченский округ),

Обидимский водозабор – с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая (Зареченский округ и н.п. Обидимо),

Медвенский водозабор – с 8.00 19 июня по 8.00 20 июня (Пролетарский округ),

Окский водозабор – с 8.00 3 июля по 8.00 4 июля (Советский, Привокзальный, Центральный округи),

Масловский водозабор – с 8.00 17 июля по 8.00 18 июля (Советский, Привокзальный, Центральный округи),

Песоченский водозабор – с 8.00 6 августа по 8.00 7 августа (Советский, Привокзальный, Центральный округи),

Непрейковский водозабор – с 8.00 14 августа по 8.00 15 августа (Советский и Привокзальный округи),

Осетровский водозабор – с 8.00 28 августа по 8.00 29 августа (Пролетарский округ).

Во время проведения работ возможно пониженное давление воды.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU