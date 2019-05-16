Житель Тульской области отработает 250 часов за избиение знакомого

16 Май 17:25 2019-05-16T17:25:48+03:00

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29-летний житель г. Щекино признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пьяный молодой человек в п. Юбилейный поссорился со своим 46-летним знакомым. Он взял фрагмент деревянного бруска и дважды ударил им приятеля по голове сзади. После чего, нанес потерпевшему еще 10 ударов в область ребер и многочисленные удары ногой по голове, рукам, ногам.

Суд назначил молодому человеку 250 часов обязательных работ, а также в полном объеме удовлетворил гражданский иск, заявленный прокурором города в лице территориального фонда ОМС Тульской области на сумму 28 592,21 рублей. Средства были направлены в счет возмещения ущерба и взыскания средств на оказание медицинской помощи потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU