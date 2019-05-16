Педагоги Тулы приняли участие в «Стратегических сессиях»

16 Май 17:18 2019-05-16T17:18:38+03:00

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Накануне, 15 мая, 2019 года, в Туле был дан старт циклу «Учитель будущего в современной школе: проектируем эффективную систему развития кадрового потенциала образовательных организаций».

Мероприятие состоялось на базе МБОУ «Центр образования № 27».

В стартовой сессии принял участие 61 представитель 13 образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.

Второй цикл «Стратегических сессий» будет проходить до 28 мая.

Участники стратегических сессий научатся определять проблемное поле образовательной организации и разрабатывать пути решения выявленных проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU