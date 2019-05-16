В Туле реконструируют сквер у Вечного огня на Косой Горе
Территория преобразится ко Дню города
Фото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:
Сквер у Вечного огня на Косой Горе в Туле будет реконструирован. Он преобразится ко Дню города-2019.
Напомним, осенью 2018 года были проведены работы по восстановлению ливневой канализации, проходящей под сквером. Теперь же принято решение провести благоустройство сквера поэтапно.
Уже на следующей неделе в сквере планируется полностью заменить тротуарную плитку и бордюрный камень, а в 2020 году - восстановить мемориал «Косогорцам, павшим в боях за Родину».
ИСТОЧНИК KP.RU