В Туле реконструируют сквер у Вечного огня на Косой Горе

16 Май 17:29 2019-05-16T17:06:56+03:00

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Сквер у Вечного огня на Косой Горе в Туле будет реконструирован. Он преобразится ко Дню города-2019.

Напомним, осенью 2018 года были проведены работы по восстановлению ливневой канализации, проходящей под сквером. Теперь же принято решение провести благоустройство сквера поэтапно.

Уже на следующей неделе в сквере планируется полностью заменить тротуарную плитку и бордюрный камень, а в 2020 году - восстановить мемориал «Косогорцам, павшим в боях за Родину».

ИСТОЧНИК KP.RU