2019-05-16T17:06:56+03:00
Общество

В Туле реконструируют сквер у Вечного огня на Косой Горе

Территория преобразится ко Дню города
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Сквер у Вечного огня на Косой Горе в Туле будет реконструирован. Он преобразится ко Дню города-2019.

Напомним, осенью 2018 года были проведены работы по восстановлению ливневой канализации, проходящей под сквером. Теперь же принято решение провести благоустройство сквера поэтапно.

Уже на следующей неделе в сквере планируется полностью заменить тротуарную плитку и бордюрный камень, а в 2020 году - восстановить мемориал «Косогорцам, павшим в боях за Родину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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