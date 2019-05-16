С начала года население Тульской области сократилось на 3 224 человека

16 Май 16:51 2019-05-16T16:51:43+03:00

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В январе–марте 2019 года в Тульской области родилось 2732 человека и умерло 5956 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года число родившихся сократилось на 307 человек (на 10.1%), число умерших - на 434 человека (на 6.8%).

Естественная убыль населения составила 3224 человека, что на 127 человек (на 3.8%) меньше, чем в январе-марте 2018 года.

Число умерших в январе–марте 2019 года превысило число родившихся в 2.2 раза (в январе–марте 2018 года было в 2.1 раза).

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В расчете на 1000 человек населения рождаемость, смертность и естественная убыль населения составили:

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ИСТОЧНИК KP.RU