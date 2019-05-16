16 Май 15:47 2019-05-16T15:48:09+03:00

Найти для себя площадку по интересам смогут различные категории предпринимателей

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В Тульской области пройдет Предпринимательская неделя. С 20 по 29 мая будут проводиться тренинги, мастер-классы, выставки, ярмарки, презентация новых институтов поддержки – бизнес-гидов и бизнес-наставничества. Состоится открытие нового здания регионального бизнес-инкубатора.

Мероприятия рассчитаны как начинающих, так и уже работающих предпринимателей, а также затронут различные сферы деятельности. Участие бесплатное.

С полной программой Предпринимательской недели можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU