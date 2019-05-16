В Туле иностранец получил 9,5 лет строгого режима за сбыт наркотиков

16 Май 15:38 2019-05-16T15:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В декабре 2018 года злоумышленник договорился с сообщником о незаконном сбыте на территории Тульской области синтетических наркотиков. После этого мужчину задержали на ул. Чапаева в Туле сотрудники правоохранительных органов. При себе у него нашли 382,5 грамма метадона.

Суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство

ИСТОЧНИК KP.RU