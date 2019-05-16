В Туле в районе Щегловской засеки нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-16T15:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле около дома 30 А по ул. Щелковская засека было найдено тело мужчины. Его личность неизвестна. Также правоохранителям еще предстоит разобраться в причинах его смерти. Следственный отдел по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины.

- В ходе осмотра места происшествия и тела потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено. Следователями предпринимаются меры к установлению личности потерпевшего и обстоятельств его гибели. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила "Комсомолке" Анна Киреечева, старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ).

Фото: Денис ШИШКИН

ИСТОЧНИК KP.RU