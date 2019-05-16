2019-05-16T14:23:52+03:00
Общество

Туляки могут принять участие в акции «На работу на велосипеде»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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17 мая и 20 сентября в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

В прошлом году акция состоялась в 35 субъектах страны. В ней приняли участие более 400 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 млн человек.

Туляки также могут присоединиться к данной всероссийской акции.

С подробностями проведения можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru.

По всем вопросам - к Владимиру Кумову, национальному координатору акции «На работу на велосипеде», советнику заместителя Министра транспорта Российской Федерации на общественных началах по электронной почте: v.kumov@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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