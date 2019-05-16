2019-05-16T14:12:20+03:00
Происшествия

Туляк обокрал дом бывшей жены

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже.

Как выяснилось, 27-летний безработный ранее судимый мужчина обнес дом бывшей супруги.

Предположительно, мужчина знал, что сможет проникнуть в помещение через незакрытую форточку. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он унес из дома 4 000 рублей и продукты.

Полицейские установили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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