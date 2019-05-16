Туляк обокрал дом бывшей жены
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже.
Как выяснилось, 27-летний безработный ранее судимый мужчина обнес дом бывшей супруги.
Предположительно, мужчина знал, что сможет проникнуть в помещение через незакрытую форточку. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он унес из дома 4 000 рублей и продукты.
Полицейские установили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU