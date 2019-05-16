Житель Тульской области украл деньги из кассы магазина

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-16T14:02:46+03:00

Правда, в полицию владельцы магазина обратились уже после того, как информация была опубликована в соцсети

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Сотрудники полиции в Щекино поймали подозреваемого в грабеже.

Как выяснилось, мужчина-покупатель, находясь в торговом зале магазина, подошел к кассе, вытащил оттуда купюру достоинством в 500 рублей и ушел.

- Работники магазина обратились в отдел МВД с сообщением о происшествии только вечером следующего дня, при этом видеозапись с камер наблюдения торговой точки уже была размещена в социальных сетях, - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские провели все необходимые мероприятия и в кратчайшие сроки выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. 48-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU