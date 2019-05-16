Уборка в Туле ведется в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-16T12:45:05+03:00

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В Туле запланированы работы по благоустройству.

В планах на сегодня, 16 мая, уборка смета и вывоз свалок. Смет будут убирать в Скуратово на улице Володарского от металлобазы до д.20, на улице Школьной в поселке Косая Гора и в Туле на улице Штыковой и Орловском шоссе.

Ликвидация свалок запланирована в Заречье на улице Железнодорожной за домом 48, в Привокзальном округе на 1-й Прокатной улице и на 1-й Песчаной улице в Пролетарском округе. Общий объем мусора для вывоза – свыше 140 кв. м.

Мойка тротуаров намечена сегодня в районе улиц Рязанской и Литейной, а также на Веневском шоссе.

Продолжается обновление озеленения в вазонах. Георгины, пеларгонии, плектрантусы, канны, петунии, бегонии и биденсы сменят тюльпаны в клумбах на площади Ленина и на пересечении проспекта Ленина с улицей Агеева. На цветочных часах в Заречье у д. 215 по улице Октябрьской запустят часовой механизм.

Вместе с тем, запланировано приведение в порядок газонов. Окос силами АО «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр города Тулы» будет проведен на улицах Скуратовской, Кутузова, Демонстрации, Болдина, Баженова, на Орловском шоссе и в поселке Косая Гора на улице Генерала Горшкова.

ИСТОЧНИК KP.RU