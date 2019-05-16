В Тульской области в 2018 году родилось более 12 тысяч детей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-16T12:57:08+03:00

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В Тульской области в 2018 году родился 12 501 ребенок. Из них первых детей – 41 % (5073), вторых – 40 % (4893), третьих – 14 % (1695), четвертых и последующих -5% (696). Об этом сообщила в ходе пресс-конференции председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова.

В прошлом году в области родились 6 374 (51,4%) мальчика и 6 032 (48,6%) девочки. В 2018 году в регионе зарегистрированы 144 двойни (2017 – 114), за 4 месяца 2019 года – 26 двоен.

ИСТОЧНИК KP.RU