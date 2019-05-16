В Тульской области выдали порядка 17 тысяч подарков родителям новорожденных
16 мая председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова провела пресс-конференцию
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В Тульской области выдали порядка 17 тысяч подарков родителям новорожденных. Акция «Подарок новорожденному» проходит в регионе по инициативе губернатора Алексея Дюмина уже второй год.
Подарки родителям новорожденных вручают при обращении в органы ЗАГС за государственной регистрацией рождения одновременно со свидетельством о рождении.
В состав подарка входят предметы первой необходимости для новорожденного (одеяло, пеленки, чепчики, боди, комбинезоны легкие, салфетки влажные, крем, присыпка, подгузники).
ИСТОЧНИК KP.RU