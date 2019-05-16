В Тульской области стартовал региональный этап соревнований «Школа безопасности»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-16T12:25:45+03:00

В этом году в состязаниях принимают участие 252 школьника

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15 мая 2019 года, в деревне Бортное Чернского района стартовали областные соревнования учащихся образовательных организаций Тульской области «Школа безопасности».

С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник Управления гражданской защиты полковник Борис Шовкун:

- От имени руководства Главного управления МЧС России по Тульской области сердечно приветствую участников и организаторов региональных соревнований, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отрадно, что данное мероприятие проходит в рамках проведения в системе МЧС России "Года предупреждения чрезвычайных ситуаций". Убежден, что данные соревнования будут способствовать развитию у участников твердых знаний и глубоких практических навыков в области безопасности жизнедеятельности.

В этом году в состязаниях принимают участие 252 школьника в составе 25-ти команд-победителей муниципальных этапов и команд государственных образовательных организаций Тульской области, в двух возрастных группах (младшая - 12-14 лет и старшая - 15-16 лет).

Основной целью подобных мероприятий является формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, приобретение практических навыков поведения в экстремальных ситуациях, а также пропаганда и популяризация здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU