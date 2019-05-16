Тулячка помогла полицейским поймать пьяного водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-16T12:21:06+03:00

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В Тульской области продолжают ловить перевозчиков-нарушителей. Благодаря неравнодушным тулякам во вторник и среду, 14 и 15 мая, полицейские выявили сразу два факта грубых нарушений ПДД.

В первом случае житель Тулы стал очевидцем того, как водитель маршрутки №34, повернул налево вопреки требованиям дорожных знаков. Туляк зафиксировал случившееся на видеорегистратор и сообщил об этом в Госавтоинспекцию. Полученная запись позволила полицейским установить транспортное средство. На 42-летнего водителя микроавтобуса составлен административный протокол.

Во втором случае в Госавтоинспекцию обратилась пассажирка маршрутки №9. Находясь в салоне, она заметила, что водитель ведет себя странно и управляет авто очень агрессивно. Женщина позвонила в полицию и сообщила о происходящем.

Сотрудники ГИБДД пресекли нарушение - остановили микроавтобус для проверки. В ходе общения с 34-летним водителем сотрудники ДПС поняли, что он пьян. Для установления этого факта мужчине было предложено пройти освидетельствование, но он отказался.

В результате на мужчину был составлен соответствующий административный материал.

- В УМВД России по Тульской области благодарят граждан, чья активная гражданская позиция позволяет выявлять нарушения законодательства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU