В Тульской области не поделили дорогу «Скания» и «Фольксваген Транспортер»
По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управление
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 мая в 11.50 на 5 км дороги «Алексин-Першино» Алексинского района произошло ДТП. 31-летний мужчина на тягаче «Скания» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «Фольксваген Транспортер», под управлением 44-летнего мужчины.
По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением. В результате ДТП второму участнику аварии потребовалась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU