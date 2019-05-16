2019-05-16T11:31:41+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу «Скания» и «Фольксваген Транспортер»

По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управление
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 мая в 11.50 на 5 км дороги «Алексин-Першино» Алексинского района произошло ДТП. 31-летний мужчина на тягаче «Скания» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «Фольксваген Транспортер», под управлением 44-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением. В результате ДТП второму участнику аварии потребовалась помощь медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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