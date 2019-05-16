В Тульской области фура столкнулась с легковушкой: есть пострадавший
Водитель автомобиля «Лада» был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 мая в 10.50 на 157 км трассы М-4 «Дон» Веневского произошло ДТП. 50-летний мужчина на тягаче «Скания» с полуприцепом, по предварительным данным, столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 31-летний мужчина. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU