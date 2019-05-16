2019-05-16T10:56:28+03:00
Происшествия

В Тульской области фура столкнулась с легковушкой: есть пострадавший

Водитель автомобиля «Лада» был госпитализирован
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

15 мая в 10.50 на 157 км трассы М-4 «Дон» Веневского произошло ДТП. 50-летний мужчина на тягаче «Скания» с полуприцепом, по предварительным данным, столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 31-летний мужчина. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24