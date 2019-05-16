2019-05-16T10:51:14+03:00
Общество

22 мая передвижная приемная будет работать в Пролетарском округе

Виктория ЯКУШИНА
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Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Медвенское», с. Дорофеево, у дома 54.

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города.

Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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