Тулячка отправится в колонию на семь лет за убийство сожителя
Женщина вооружилась ножом после того как ее возлюбленный обозвал ее и ударил тазом по голове
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Тулячка отправится в колонию на 7 лет за убийство сожителя. Вечером 31 декабря на ул. Пузакова, 20 А пара поссорилась в ходе пьяного застолья. Мужчина начал оскорблять подругу. После этого взял полимерный таз и ударил им обвиняемую по голове.
Женщина оттолкнула его, а затем взяла кухонный нож и ударила им потерпевшего в область грудной клетки, от чего тот упал на кровать.
Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Обвиняемая была заключена под стражу.
Суд назначил женщине 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU