Тулячка отправится в колонию на семь лет за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-16T10:41:15+03:00

Женщина вооружилась ножом после того как ее возлюбленный обозвал ее и ударил тазом по голове

Изменить размер текста: A A

Тулячка отправится в колонию на 7 лет за убийство сожителя. Вечером 31 декабря на ул. Пузакова, 20 А пара поссорилась в ходе пьяного застолья. Мужчина начал оскорблять подругу. После этого взял полимерный таз и ударил им обвиняемую по голове.

Женщина оттолкнула его, а затем взяла кухонный нож и ударила им потерпевшего в область грудной клетки, от чего тот упал на кровать.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Обвиняемая была заключена под стражу.

Суд назначил женщине 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU