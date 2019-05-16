В Туле завершился муниципальный этап «Президентских состязаний»
В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
В соревнованиях приняли участие 352 обучающихся 23 команд из 15 образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.
Спортивные соревнования проходили по следующим дисциплинам:
- спортивное многоборье;
- челночный бег;
- подтягивание на перекладине (юноши);
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки);
- прыжки в длину с места;
- встречная эстафета.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
в соревнованиях 6 классов – команд:
1 место – МБОУ – лицей № 2;
2 место – МБОУ ЦО № 1;
3 место – МБОУ ЦО № 39.
в соревнованиях 7 классов – команд:
1 место – МБОУ – лицей № 2;
2 место – МБОУ ЦО № 8;
3 место – МБОУ ЦО № 8.
в соревнованиях 8 классов – команд:
1 место – МБОУ ЦО № 15;
2 место – МБОУ – лицей № 2;
3 место – МБОУ ЦО № 1.
в соревнованиях 9 классов – команд:
1 место – МБОУ ЦО № 10;
2 место – МБОУ ЦО № 44;
3 место – МБОУ ЦО № 27.
соревнованиях 10 классов – команд:
1 место – МБОУ – лицей № 2;
2 место – МБОУ ЦО № 42;
3 место – МБОУ ЦО № 12.
ИСТОЧНИК KP.RU