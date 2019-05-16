2019-05-16T10:42:26+03:00
Общество

В Туле завершился муниципальный этап «Президентских состязаний»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле завершился муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

В соревнованиях приняли участие 352 обучающихся 23 команд из 15 образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Тулы.

Спортивные соревнования проходили по следующим дисциплинам:

- спортивное многоборье;

- челночный бег;

- подтягивание на перекладине (юноши);

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девушки);

- прыжки в длину с места;

- встречная эстафета.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

в соревнованиях 6 классов – команд:

1 место – МБОУ – лицей № 2;

2 место – МБОУ ЦО № 1;

3 место – МБОУ ЦО № 39.

в соревнованиях 7 классов – команд:

1 место – МБОУ – лицей № 2;

2 место – МБОУ ЦО № 8;

3 место – МБОУ ЦО № 8.

в соревнованиях 8 классов – команд:

1 место – МБОУ ЦО № 15;

2 место – МБОУ – лицей № 2;

3 место – МБОУ ЦО № 1.

в соревнованиях 9 классов – команд:

1 место – МБОУ ЦО № 10;

2 место – МБОУ ЦО № 44;

3 место – МБОУ ЦО № 27.

соревнованиях 10 классов – команд:

1 место – МБОУ – лицей № 2;

2 место – МБОУ ЦО № 42;

3 место – МБОУ ЦО № 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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