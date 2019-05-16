2019-05-16T10:11:34+03:00
На здоровье

Тульские врачи перенимают опыт у профессоров из Москвы

Медики обсудили проблемы терапии и современные тенденции в лечении коморбидных пациентов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Тульские врачи перенимают опыт у профессоров из Московского государственного медико-стоматологического университета. 15 мая в Тульской областной клинической больнице открылась научно-практическая конференция «Коморбидный пациент в практике терапевта».

На конференции было отмечено, что проблема коморбидности (наличия нескольких заболеваний у пациента) для Тульской области более чем актуальна. По данным Туластата, в регионе доля жителей старше трудоспособного возраста составляет около 30%, а чем старше человек, тем больше заболеваний у него диагностируется.

Медики обсудили 15 тем. Среди них - проблемы терапии и современные тенденции в лечении коморбидных пациентов.

- Практика научных конференций позволяет врачам совершенствовать свои знания, быть в курсе современных подходов к лечению тех или иных заболеваний, дает возможность непосредственного общения с профессорским составом ведущих медицинских ВУЗов страны, - отметил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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