СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-16T09:43:36+03:00

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15 мая Алексей Дюмин проинспектировал готовность завода легковых автомобилей марки HAVAL в Узловском районе. Главу региона сопровождали президент Great Wall Motor Company Ван Фэнин и генеральный директор «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Чжан Цзюньсюе.

Торжественное открытие автозавода состоится в начале июня. Уже сейчас на предприятии работает почти 800 человек. А при реализации второй и третьей очереди строительства завода появится еще более 1 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест.

HAVAL станет первым заводом полного цикла по производству автомобилей для китайской компании Great Wall за рубежом. Планируется, что на данном этапе годовой объем производства будет составлять 80 тысяч автомобилей. На втором этапе, когда завод заработает в полную мощность, его годовой объем составит 150 тысяч единиц. В ближайшие несколько лет продолжится реализация инвестиционных проектов по локализации деталей и компонентов для автомобилей.

Губернатор подчеркнул, что Тульская область развивает отношения с КНР в русле договоренностей лидеров двух стран – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой – одно из приоритетных направлений внешней политики России.

ИСТОЧНИК KP.RU