В Тульской области при пожаре погиб пенсионер: СК проводит проверку
По ее результатам будет принято процессуальное решение
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Утром 15 мая в Киреевске после тушения пожара в одной из квартир по ул. Ленина, 19 нашли тело 84-летнего мужчины. По факту его гибели Следственным отделом по г. Киреевск СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.
На месте происшествия следователь вместе с сотрудниками МЧС провел осмотр места происшествия, тела потерпевшего, назначил судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.
Установлено, что потерпевший жил один. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU