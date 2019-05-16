В Тульской области при пожаре погиб пенсионер: СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-16T09:15:45+03:00

По ее результатам будет принято процессуальное решение

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Утром 15 мая в Киреевске после тушения пожара в одной из квартир по ул. Ленина, 19 нашли тело 84-летнего мужчины. По факту его гибели Следственным отделом по г. Киреевск СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.

На месте происшествия следователь вместе с сотрудниками МЧС провел осмотр места происшествия, тела потерпевшего, назначил судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Установлено, что потерпевший жил один. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU