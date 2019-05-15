19 мая в Туле будет ограничено движение и остановка

15 Май 17:47 2019-05-15T17:48:21+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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Для обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения в связи с проведением спортивно-бегового праздника «Тульский марафон-2019», будут введены следующие ограничения:

- запрещена 19 мая 2019 года, с 00:00 до 16:00 остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от пр. Ленина до ул. Дм. Ульянова, по ул. Дм. Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии.

- ограничено 19 мая 2019 года, с 08:00 до 16:00 движение всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от пр. Ленина до ул. Дм. Ульянова, по ул. Дм. Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии.

Движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Автомобильный транспорт,

осуществляющий регулярные перевозки по регулируемым тарифам

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Автомобильный транспорт,

осуществляющий регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

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Троллейбусный транспорт,

осуществляющий регулярные перевозки по регулируемым тарифам

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ИСТОЧНИК KP.RU