Повышение качества воды: в Шатске до 1 августа проложат 3,5 км новых труб

15 Май 17:36 2019-05-15T17:36:12+03:00

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В Шатске до 1 августа проложат 3,5 км новых труб диаметром 160, пройдет реставрация скважин. Меры позволят улучшить качество воды в домах.

Об этом говорили 14 мая на встрече главы администрации города Евгения Авилова с жителями территории «Шатское».

Работы в рамках муниципального контракта уже стартовали. Они обойдутся в 13 млн рублей. В дальнейшем планируется ремонт станции водоочистки и полная замена трубопровода поселка Шатск. Новые трубы позволят иметь резервную ветку для подачи воды.

ИСТОЧНИК KP.RU