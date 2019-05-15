Повышение качества воды: в Шатске до 1 августа проложат 3,5 км новых труб
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В Шатске до 1 августа проложат 3,5 км новых труб диаметром 160, пройдет реставрация скважин. Меры позволят улучшить качество воды в домах.
Об этом говорили 14 мая на встрече главы администрации города Евгения Авилова с жителями территории «Шатское».
Работы в рамках муниципального контракта уже стартовали. Они обойдутся в 13 млн рублей. В дальнейшем планируется ремонт станции водоочистки и полная замена трубопровода поселка Шатск. Новые трубы позволят иметь резервную ветку для подачи воды.
ИСТОЧНИК KP.RU