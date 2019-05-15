Где 16 мая в Туле не будет воды
16 мая 2019 года, с 8:00 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующему адресам:
ул. Ключевая д.д.3-59,
ул. Мелиховская д.д.4-26,
ул. Серпуховская д.д.1-37,
3, 5, -10-ые Горельские проезды,
12-й Горельский проезд д.д.1-15в,
14-й Горельский проезд д.д.1-19,
17-й Горельский проезд д.д.40-50,
18-й Горельский проезд д.д.55-61,19-40,
ул. Малаховская,
ул.Тесницкая,
ул. Богучаровская,
ул. Фруктовая д.д.17-25,
2-ой Тесницкий проезд.
С 9:30 и до окончания работ:
ул. Болдина д.д.93, 94,96,95,99,97,98,100,101,107,109,
ул. Макаренко д.2.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU