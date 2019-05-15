Где 16 мая в Туле не будет воды

15 Май 17:43 2019-05-15T17:32:06+03:00

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16 мая 2019 года, с 8:00 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующему адресам:

ул. Ключевая д.д.3-59,

ул. Мелиховская д.д.4-26,

ул. Серпуховская д.д.1-37,

3, 5, -10-ые Горельские проезды,

12-й Горельский проезд д.д.1-15в,

14-й Горельский проезд д.д.1-19,

17-й Горельский проезд д.д.40-50,

18-й Горельский проезд д.д.55-61,19-40,

ул. Малаховская,

ул.Тесницкая,

ул. Богучаровская,

ул. Фруктовая д.д.17-25,

2-ой Тесницкий проезд.

С 9:30 и до окончания работ:

ул. Болдина д.д.93, 94,96,95,99,97,98,100,101,107,109,

ул. Макаренко д.2.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU