Погода в Туле 16 мая: дождь и туман

15 Май 17:54 2019-05-15T17:27:25+03:00

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16 мая 2019 года в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Ночью местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм), днем без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северной четверти. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +15…+20°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU