Погода в Туле 16 мая: дождь и туман
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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16 мая 2019 года в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.
Ночью местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо за сутки – до 1 мм), днем без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северной четверти. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +15…+20°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU