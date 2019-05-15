В Киреевске семь человек тушили горящую квартиру
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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15 мая 2019 года в 10:36 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия выгорела спальня, квартира закоптилась по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU