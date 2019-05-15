Выходные на Набережной 17, 18 и 19 мая: уличные артисты, роспись пряников и выступления поэтов
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17 мая 2019 года, в Туле начинается летний сезон на Набережной реки Упы.
Туляки и гости города смогут принять участие в спортивных мероприятиях, увидеть выступления участников проекта «Уличный артист», научиться танцевать на танцевальных марафонах и принять участие в мастер-классах.
Старт выходным будет дан открытием туристического сезона, который начнется 17 мая с театрализованного шествия, продолжится активностями на Набережной и Ночью в музеях.
График работы локаций - здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU