Выходные на Набережной 17, 18 и 19 мая: уличные артисты, роспись пряников и выступления поэтов

15 Май 17:35 2019-05-15T17:13:47+03:00

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17 мая 2019 года, в Туле начинается летний сезон на Набережной реки Упы.

Туляки и гости города смогут принять участие в спортивных мероприятиях, увидеть выступления участников проекта «Уличный артист», научиться танцевать на танцевальных марафонах и принять участие в мастер-классах.

Старт выходным будет дан открытием туристического сезона, который начнется 17 мая с театрализованного шествия, продолжится активностями на Набережной и Ночью в музеях.

График работы локаций - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU