В Туле отремонтируют два подземных пешеходных перехода
Завершить работы планируется в срок до 1 сентября
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В Туле отремонтируют два подземных пешеходных перехода на пересечении пр. Ленина с ул. Агеева и с ул. Каминского.
Стоимость работ для одного подземного пешеходного перехода составляет около 3 млн рублей. Эти средства потратят на замену электрической проводки и светильников, дождеприемных решеток, оштукатуривание и окраску стен и потолков, ремонт полов с устройством нового покрытия из асфальтобетона и т.д.
Также на спусках в подземные пешеходные переходы обустроят навесы из поликарбоната. Завершить работы планируется в срок до 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU