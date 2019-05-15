15 Май 17:13 2019-05-15T17:13:14+03:00

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В Туле отремонтируют два подземных пешеходных перехода на пересечении пр. Ленина с ул. Агеева и с ул. Каминского.

Стоимость работ для одного подземного пешеходного перехода составляет около 3 млн рублей. Эти средства потратят на замену электрической проводки и светильников, дождеприемных решеток, оштукатуривание и окраску стен и потолков, ремонт полов с устройством нового покрытия из асфальтобетона и т.д.

Также на спусках в подземные пешеходные переходы обустроят навесы из поликарбоната. Завершить работы планируется в срок до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU