Кражи, избиение и изнасилование: в Тульской области троих подростков осудят за особо тяжкие преступления

15 Май 17:06 2019-05-15T17:06:55+03:00

Уголовное дело в отношении них направлено в суд

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В Узловой Тульской области перед судом предстанут трое подростков, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Им вменяют кражи, проникновения в дома, причинение тяжкого вреда, а одному из них еще и изнасилование.

Как сообщили в СУ СКР, в ночь с 27 на 28 июля 2018 года двое пьяных 17-летних обвиняемых незаконно пробрались в жилище знакомой женщины. Женщина высказала недовольство, увидев незваных гостей, и тогда подростки избили ее руками и ногами по различным частям тела. В момент, когда женщина находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление, один из подростков изнасиловал ее.

Воры покинули дом, а женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте.

В ночь с 12 на 13 июля 2018 года, а также в ночь с 19 на 20 июля 2018 года 17-летние обвиняемые вновь пошли на дело. Они совершили кражу денег из маршрутных такси, припаркованных на нескольких автомобильных стоянках в Узловой. Ущерб составил 7800 рублей.

В период с 15 июня по 1 июля 2018 года один из 17-летних обвиняемых и его 16-летний знакомый находились на территории поселка Дубовка Узловского района Тульской области.

В одном из домов 17-летний обвиняемый выбил створку, после чего они влезли в помещение квартиры, откуда похитили кровать в разобранном виде и матрац. Ущерб составил 4000 рублей.

Вечером 27 июля 2018 года снова двое пьяных 17-летних обвиняемых, в поселке Дубовка Узловского района Тульской области, покусились на медный кабель. Им удалось похитить 100 м на сумму 1597,79 рублей.

В результате, молодые люди были пойманы и заключены под стражу. 16-летний обвиняемый - "заработал" подписку о невыезде и надлежащем поведении.

- Следователями был проведен большой объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы - допрошены свидетели и потерпевшие, обвиняемые, проведены экспертные исследования. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается в полном объеме, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU