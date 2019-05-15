Многодетным и приемным матерям Тульской области вручили Почетные знаки «Материнская слава»
Фото: Правительство ТО
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15 мая 2019 года, в Международный день семьи, в Доме Дворянского собрания прошла церемония вручения Почетных знаков Тульской области «Материнская слава».
Почетный знак «Материнская слава» является высшей степенью признания регионом заслуг в воспитании детей. В этом году награду удостоились 11 многодетных и приемных матерей из Тулы, Богородицкого, Заокского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.
Торжество в Доме Дворянского собрания завершилось праздничным концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU