Многодетным и приемным матерям Тульской области вручили Почетные знаки «Материнская слава»

15 Май 16:32 2019-05-15T16:41:32+03:00

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15 мая 2019 года, в Международный день семьи, в Доме Дворянского собрания прошла церемония вручения Почетных знаков Тульской области «Материнская слава».

Почетный знак «Материнская слава» является высшей степенью признания регионом заслуг в воспитании детей. В этом году награду удостоились 11 многодетных и приемных матерей из Тулы, Богородицкого, Заокского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.

Торжество в Доме Дворянского собрания завершилось праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU