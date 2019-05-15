15 Май 16:25 2019-05-15T16:25:13+03:00

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В Тульской области обсудили миграционную политику России и Белоруссии. 15 мая состоялось XVIII заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что Тульская область уделяет особое внимание внешнеэкономическому сотрудничеству, развитию кооперационных связей, в том числе с Республикой Беларусь – одним из приоритетных партнеров региона в экономической и культурной сферах.

- Сегодня мы сотрудничаем в сфере бизнеса, формируем благоприятную экономическую и культурную среду, вовлекаем молодежь в развитие побратимских связей. И намерены продолжать и расширять наше сотрудничество, - подчеркнул Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU