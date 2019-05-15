15 Май 15:36 2019-05-15T15:36:29+03:00

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Болельщиков попросили заранее прибыть на матч тульского «Арсенала» и «Урала». Это позволит обеспечить комфортный проход на игру.

Напомним, игра состоится 15 мая, начало в 19:00. Это ответный полуфинальный матч ОЛИМП Кубка России "Арсенал" - "Урал". Впервые в истории у канониров есть шанс пробиться в финал Кубка страны. Для этого команде Игоря Черевченко необходимо ликвидировать дефицит в 1 мяч по итогам первой встречи в Екатеринбурге - 0:1.

ИСТОЧНИК KP.RU