Алексей Дюмин оценил работу Тульского филиала АО «Россельхозбанк» в регионе
Сергей Ганжа сообщил об основных текущих результатах работы, отметил увеличение объемов кредитных ресурсов, предоставленных банком аграриям региона на проведение сезонных полевых работ.
«Россельхозбанк, как опорный банк АПК, выстраивает эффективную работу с сельхозпроизводителями области, сокращаются сроки рассмотрения заявок, большое внимание уделяется работе с МФХ, - отметил Сергей Ганжа – Наши клиенты получают возможность участия в госпрограммах, индивидуальные условия сотрудничества и поддержку надежного и устойчивого банка. Мы всегда готовы к взаимодействию и сотрудничеству на благо развития региона!»
Алексей Дюмин отметил заметные позитивные тенденции в работе Россельхозбанка на территории Тульской области, а также заявил, что в последние несколько лет аграрии региона показывают хорошие производственные результаты. Вместе с тем, перед АПК региона стоят новые амбициозные задачи по дальнейшему наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, увеличению экспортных поставок в рамках национального проекта. Их достижение будет зависеть как от самих предприятий, так и от правительства региона и финансовых институтов.
«Надеюсь, что Ваше сотрудничество с аграриями будет укрепляться и расширяться. Особенно с фермерскими хозяйствами. Новым проектам необходимо своевременное финансирование. От этого во многом зависит развитие всего агропромышленного комплекса региона», - сказал Алексей Дюмин.
В завершение встречи губернатор поблагодарил Сергея Ганжу за активную работу и пожелал успехов в деле укрепления сотрудничества с аграриями Тульской области.
Россельхозбанк работает на территории региона с 2000 года и представлен в 18 районах области. В банке обслуживаются 163 тыс. физических лиц и 6 тыс юридических. За время в экономику Тульской области направлено порядка 90 млрд рублей, в том числе в АПК – 58,5 млрд рублей. Кредитный портфель РСХБ в регионе составляет свыше 11,7 млрд рублей.
Алексей Дюмин, Дмитрий Миляев и Сергей Ганжа обсудили меры поддержки сельского хозяйства Тульской области.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2000 года.
ИСТОЧНИК KP.RU