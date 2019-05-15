Алексей Дюмин оценил работу Тульского филиала АО «Россельхозбанк» в регионе

15 Май 14:48 2019-05-15T15:59:31+03:00

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Сергей Ганжа сообщил об основных текущих результатах работы, отметил увеличение объемов кредитных ресурсов, предоставленных банком аграриям региона на проведение сезонных полевых работ.

«Россельхозбанк, как опорный банк АПК, выстраивает эффективную работу с сельхозпроизводителями области, сокращаются сроки рассмотрения заявок, большое внимание уделяется работе с МФХ, - отметил Сергей Ганжа – Наши клиенты получают возможность участия в госпрограммах, индивидуальные условия сотрудничества и поддержку надежного и устойчивого банка. Мы всегда готовы к взаимодействию и сотрудничеству на благо развития региона!»

Алексей Дюмин отметил заметные позитивные тенденции в работе Россельхозбанка на территории Тульской области, а также заявил, что в последние несколько лет аграрии региона показывают хорошие производственные результаты. Вместе с тем, перед АПК региона стоят новые амбициозные задачи по дальнейшему наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, увеличению экспортных поставок в рамках национального проекта. Их достижение будет зависеть как от самих предприятий, так и от правительства региона и финансовых институтов.

«Надеюсь, что Ваше сотрудничество с аграриями будет укрепляться и расширяться. Особенно с фермерскими хозяйствами. Новым проектам необходимо своевременное финансирование. От этого во многом зависит развитие всего агропромышленного комплекса региона», - сказал Алексей Дюмин.

В завершение встречи губернатор поблагодарил Сергея Ганжу за активную работу и пожелал успехов в деле укрепления сотрудничества с аграриями Тульской области.

Россельхозбанк работает на территории региона с 2000 года и представлен в 18 районах области. В банке обслуживаются 163 тыс. физических лиц и 6 тыс юридических. За время в экономику Тульской области направлено порядка 90 млрд рублей, в том числе в АПК – 58,5 млрд рублей. Кредитный портфель РСХБ в регионе составляет свыше 11,7 млрд рублей.

Алексей Дюмин, Дмитрий Миляев и Сергей Ганжа обсудили меры поддержки сельского хозяйства Тульской области.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2000 года.

ИСТОЧНИК KP.RU