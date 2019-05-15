15 Май 14:35 2019-05-15T14:35:25+03:00

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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого проходит XVI Международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории», посвященная 80-летию со дня рождения профессора Мишеля Деза.

Конференция будет продолжаться до 18 мая. В ее организации вместе с Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого принимают участие Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский педагогический государственный университет, Тульский государственный университет, Математический институт им. В. А. Стеклова РАН и Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Открывая пленарное заседание, ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого доктор физико-математических наук профессор В.А. Панин, приветствовал участников конференции и отметил ее высокий уровень:

– В нашей конференции участвуют ученые из 26 стран. Представлены научные школы США, Китая, Франции, Великобритании, стран ближнего зарубежья. Российские ученые приехали из десятков городов. Это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Томск, Белгород, Ульяновск, Оренбург. Мы очень рады такому интересу к научному форуму, который проходит в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого с 1993 года. За эти годы конференция завоевала авторитет, приобрела свое лицо. Уверен, что широта тематики, высокое представительство сделают конференцию важной для всех ее участников. Дорогие коллеги, эта неделя будет наполнена не только живым профессиональным общением и научными спорами в ходе заседаний и кулуарах. Мы подготовили для вас культурную программу, Тула и Тульская область богаты достопримечательностями.

Владимир Алексеевич пожелал всем участникам конференции успешной работы.

От имени программного комитета всех приветствовал доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН В.М. Бухштабер. Виктор Матвеевич отметил, что за прошедшие годы тематика конференции значительно расширилась: к традиционным фундаментальным проблемам теории чисел, алгебры и дискретной геометрии добавились приложения из различных областей – от нанотехнологий до квантовой химии.

В программе конференции запланированы пленарные и секционные заседания. Их темы: полугруппы и универсальные алгебры; кольца и модули; прикладная и компьютерная алгебры, криптография и дискретная математика; аналитическая теория чисел; диофантовы приближения и теория трансцендентных чисел; дискретная геометрия и геометрия чисел; теоретико-числовой метод в приближенном анализе и теория приближений;история математики; алгебраическая теория чисел; арифметическая и алгебраическая геометрии.

В рамках конференции состоится IV Всероссийская научная конференция школьников и студентов «Чебышёвские чтения», цель которой - поддержка талантливой молодежи, увлеченной наукой и творчеством, подготовка научной смены.

Планируется выступление ведущих ученых из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, преподавателей СУНЦ МГУ, ученых из Калуги, преподавателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В рамках пленарного заседания состоится торжественное вручение удостоверений выпускникам 2019 года об окончании специализированного учебно-научного центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Юношеская областная физико-математическая школа».

ИСТОЧНИК KP.RU