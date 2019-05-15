15 Май 14:20 2019-05-15T14:33:50+03:00

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Тульским пенсионерам помогут освоить современные технологии и приобщиться к спорту. В областном центре стартует проект социальной поддержки пожилых людей «Время новых возможностей».

У каждого участника проекта появится возможность в рамках блока «Обучение» овладеть компьютером, научиться работать в современных графических редакторах, совершать поиск необходимой информации в интернете, оплачивать счета онлайн и совершать покупки в интернет-магазинах, общаться по видеосвязи и многое другое.

В рамках блока «Спорт и долголетие» - заняться любимым или новым видом спорта, в числе которых: скандинавская ходьба; гимнастика; занятие по настольному теннису; волейбол; бадминтон; легкая атлетика; велопрогулки; лыжи.

В рамках блока «Творчество и досуг» уделить время своему любимому занятию, например заняться пением, бальными и народными танцами, вышиванием, вязанием, рисованием, кулинарией или хендмейдом.

Участие во всех мероприятиях является абсолютно бесплатным.

Более подробную информацию о программе и датах ее проведения можно узнать по телефону – 8 (902)846-44-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU