Беляев, Бакаев и Мирзов вошли в состав сборной России

15 Май 12:35 2019-05-15T12:35:04+03:00

Сборная России проведет два домашних матча - 8 и 11 июня

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Три футболиста «Арсенала» - Максим Беляев, Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев - вошли в расширенный список национальной команды для подготовки к матчам Евро-2020 со сборными Сан-Марино и Кипра.

Сборная России проведет два домашних матча: 8 июня - с Сан-Марино (в Саранске) и 11 июня – с Кипром (в Нижнем Новгороде).

Окончательный список будет опубликован на следующей неделе. Подготовка к этим играм начнется 30 мая в подмосковном Новогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU