Правоохранители с собаками проверят тульский стадион перед матчем «Арсенал» - «Урал»

15 Май 12:31 2019-05-15T12:31:48+03:00

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15 мая 2019 года, на стадионе «Арсенал» состоится ответный полуфинальный матч Кубка России, между тульскими «канонирами» и екатеринбургским «Уралом». Начало игры - в 19 часов.

Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии вместе с полицейскими примут участие в обеспечении общественного порядка во время массового мероприятия.

Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие подозрительных предметов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU