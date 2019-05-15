Правоохранители с собаками проверят тульский стадион перед матчем «Арсенал» - «Урал»
15 мая 2019 года, на стадионе «Арсенал» состоится ответный полуфинальный матч Кубка России, между тульскими «канонирами» и екатеринбургским «Уралом». Начало игры - в 19 часов.
Сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии вместе с полицейскими примут участие в обеспечении общественного порядка во время массового мероприятия.
Перед началом игры специалисты инженерно-технических групп с помощью специальных средств и служебных собак обследуют стадион на наличие подозрительных предметов.
Пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области напоминает, что на стадионы запрещено проносить колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре, а также пиротехнические изделия.
ИСТОЧНИК KP.RU