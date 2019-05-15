В Туле автомобилист сбил подростка и скрылся с места ДТП
Пешеход обратился за помощью к медикам
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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14 мая в 15.40 на пересечении Одоевского шоссе и улицы Болотова в Туле произошло ДТП. Неизвестный водитель на автомобиле наехал на 15-летнего пешехода. Мальчик, по предварительной информации, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход обратился за помощью к медикам. После ее оказания его отпустили домой. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя и автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU