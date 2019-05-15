2019-05-15T11:26:14+03:00
Происшествия

Тулячка заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранцев

В судебном заседании женщина свою вину в совершении преступления признала полностью
Мария ВЛАСОВА
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Тулячка заплатит 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранцев.

33-летняя местная жительница внесла в «МФЦ» ложные сведения о прибытии 25 мигрантов - граждан Республик Узбекистан, Азербайджан, Армения по месту пребывания, указав адрес своей квартиры в доме по ул. Майской. При этом жилое помещение им так и не предоставила. За свои услуги она получила денежное вознаграждение.

В судебном заседании тулячка свою вину в совершении преступления признала полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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