Житель Тульской области за удар и оскорбление полицейского пойдет по суд

15 Май 10:57 2019-05-15T10:57:20+03:00

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41-летний житель Кимовска за удар и оскорбление полицейского пойдет по суд пойдет по суд. Его обвиняют сразу по двум статьям (ч.1 ст.318 УК РФ, ст.319 УК РФ).

Следствием установлено, что вечером 31 марта полицейский-кинолог оказывал содействие сотрудникам ГИБДД в составлении административного протокола в отношении пьяного водителя автомобиля. Он оказывал сопротивление при составлении административного протокола, а также нарушал общественный порядок.

Обвиняемый недовольным законными требованиями полицейского оскорбил его и ударил по левой ноге. После этого правоохранители отвезли дебошира в отдел полиции. Здессь мужчина вновь ударил головой в нос сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU