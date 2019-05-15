Житель Тульской области убил знакомого ножом

15 Май 09:50 2019-05-15T09:50:45+03:00

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В городе Богородицке Тульской области 41-летний мужчина признан виновным в убийстве.

Как сообщили в СУ СКР по тульской области, ночью 22 января 2019 года, он вместе со своим знакомым выпивал в одной из квартир дома 49 по ул. Южная.

В ходе пьянки между мужчинами произошел конфликт. В результате, обвиняемый схватил нож и ударил им друга в область грудной клетки. Тот умер на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU