За сутки в ДТП в Туле пострадали четыре человека

15 Май 09:36 2019-05-15T09:36:57+03:00

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За минувшие сутки в Туле пожаров не зафиксировано, произошло 30 ДТП, в которых пострадало четыре человека, погибших нет.

Служба спасения выезжала на вызовы 13 раз.

В ЕДДС города Тулы поступило 909 обращений граждан. По газо- и водоснабжению аварийных отключений не было.

По электроснабжению зафиксировано одно отключение, временно без электричества находились два населенных пункта: д. Гостеевка и д. Малевка. Подача электричества в указанные деревни была возобновлена в течение часа.

ИСТОЧНИК KP.RU