За сутки в ДТП в Туле пострадали четыре человека
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За минувшие сутки в Туле пожаров не зафиксировано, произошло 30 ДТП, в которых пострадало четыре человека, погибших нет.
Служба спасения выезжала на вызовы 13 раз.
В ЕДДС города Тулы поступило 909 обращений граждан. По газо- и водоснабжению аварийных отключений не было.
По электроснабжению зафиксировано одно отключение, временно без электричества находились два населенных пункта: д. Гостеевка и д. Малевка. Подача электричества в указанные деревни была возобновлена в течение часа.
ИСТОЧНИК KP.RU