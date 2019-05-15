Тулу затапливают дожди
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Фото: Тула Online
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В Туле бушует непогода: ливни, грозы, ветер.
Автодороги и тротуары заливает водой. Некоторые участки улиц значительно затоплены. Например, возле офисного здания №127 по проспекту Ленина уровень воды достиг полуметра, сообщает Тула Online. Как сообщили в администрации Тулы, на месте работает спецтехника и откачивает воду.
Тем временем, по прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая 2019 года, в Тульской области грозы и сильный дождь продолжаются. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.
Фото: Тула Online
ИСТОЧНИК KP.RU