Тулу затапливают дожди

15 Май 09:28 2019-05-15T11:51:51+03:00

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В Туле бушует непогода: ливни, грозы, ветер.

Автодороги и тротуары заливает водой. Некоторые участки улиц значительно затоплены. Например, возле офисного здания №127 по проспекту Ленина уровень воды достиг полуметра, сообщает Тула Online. Как сообщили в администрации Тулы, на месте работает спецтехника и откачивает воду.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, сегодня, 15 мая 2019 года, в Тульской области грозы и сильный дождь продолжаются. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

Фото: Тула Online

ИСТОЧНИК KP.RU