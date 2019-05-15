15 Май 09:09 2019-05-15T09:09:36+03:00

Результаты о качестве взятой на анализ воды будут получены в течение месяца

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В Туле проверили 42 колодца и источника нецентрализованного водоснабжения. Забор воды проводили специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

В настоящее время на анализ направлены пробы воды:

- из 6 колодцев, расположенных по улицам: Маяковского, Совхозной, Центральной, Циолковского в пос. Ленинском и по улицам Песочной, Некрасова в пос. Барсуки;

- из 12 колодцев в с. Обидимо, с. Пятницкое, д. Костино, д. Малиновка и д. Гремячево территории «Обидимское»;

- из 24 источников нецентрализованного водоснабжения в населенных пунктах территории «Рождественское»: п. Ревякино, с. Слободка, д. Малахово, д. Липки, д. Рождественка, д. Ивановка, д. Фёдоровка, с. Архангельское, д. Волоть.

В течение месяца будут получены результаты о качестве взятой на анализ воды.

ИСТОЧНИК KP.RU