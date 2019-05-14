Алексей Дюмин проинспектировал новые корпуса детской облбольницы

14 Май 17:26 2019-05-14T17:26:38+03:00

В настоящее время в стадии завершения находятся работы по внутренней отделке здания, внутренним инженерным сетям, благоустройству

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14 мая Алексей Дюмин проинспектировал новые корпуса Тульской детской областной клинической больницы.

Отметим, что палатно-боксированный корпус предназначен для оказания медицинской помощи детям от 0 до 3 лет в условиях стационара и рассчитан на 90 койко-мест. Во всех отделениях предусмотрено совместное пребывание матери и ребенка.

В настоящее время в стадии завершения находятся работы по внутренней отделке здания, внутренним инженерным сетям, благоустройству. Завершается монтаж технологического оборудования и инвентаря. Закончено строительство внеплощадочных (ливневой, бытовой), сетей канализации и внутриплощадочных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, медицинского газоснабжения, в стадии завершения работы по сетям теплоснабжения.

Медицинское оборудование уже прошло приемку сотрудниками больницы и находится на хранении у подрядчика. Само здание будет принимать совместная комиссия из представителей министерства здравоохранения и министерства строительства и ЖКХ региона. Здесь будут работать 27 докторов.

По словам министра здравоохранения Андрея Третьякова, с вводом в эксплуатацию этого объекта будет полностью закрыта потребность Тульской области. Кроме того, в областной больнице смогут проходить лечение дети из других регионов.

Что касается изоляционно-диагностического корпуса с лабораторией микробиологических исследований, то при строительстве этого объекта у генподрядчика возникли сложности. Темпы работы значительно замедлились, возникло отставание от графика.

Обязательство закончить строительство взяла на себя компания ООО «Теплосфера».

Внастоящее время произведен монтаж внутренних стен и перегородок, установлены оконные блоки, смонтирована система отопления. В стадии завершения работы по устройству полов и внутренней отделке зданий. Идет монтаж внутренних инженерных сетей электроснабжения и электросилового оборудования, вентиляции и кондиционирования, водопровода и канализации.

- У вас есть полное понимание по строительству этого объекта. Чтобы уложиться в сроки, темпы работ нужно ускорить. Надо рассмотреть возможность привлечения к строительству дополнительных сил, - сказал Алексей Дюмин Андрею Третьякову.

ИСТОЧНИК KP.RU